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Первая лига

Назван возможный новый клуб Дзагоева эксклюзив

17 Июня 2023 • 08:14 Комментировать

33-летний полузащитник может продолжить карьеру в Первой лиге. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в подписании опытного футболиста заинтересована владикавказская «Алания». Стороны могут заключить сделку в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Полузащитник принял участие в 20 матчах Первой лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки. В настоящий момент хавбек находится в статусе свободного агента.

«Алания» в прошлом сезоне заняла третье место в Первой лиге. Клуб не получил допуск к стыковым матчам из-за проблем со стадионом.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Алан Дзагоев трансферы футбола - лето 2023
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