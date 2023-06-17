33-летний полузащитник может продолжить карьеру в Первой лиге. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в подписании опытного футболиста заинтересована владикавказская «Алания». Стороны могут заключить сделку в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Полузащитник принял участие в 20 матчах Первой лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил две желтые карточки. В настоящий момент хавбек находится в статусе свободного агента.

«Алания» в прошлом сезоне заняла третье место в Первой лиге. Клуб не получил допуск к стыковым матчам из-за проблем со стадионом.