Первая лига: главные разочарования сезона

«Лучшая лига мира», как привыкли именовать соревнования во втором по значимости футбольном турнире нашей страны, находится в плановом отпуске. Самое время разобрать итоги 31-го сезона. Сегодня разберём неудачников, удививших со знаком «минус». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о тех, кто стал главным разочарованием года в Первой лиге.

«Арсенал» в глубоком ауте

Из трёх прошлогодних неудачников РПЛ сразу два клуба стоит отнести к категории разочарований. В отличие от «Уфы», тульскому «Арсеналу» удалось-таки сохранить место на следующий сезон в Первой лиге. Но здесь нужно отдать должное – оружейникам помог календарь, в той части, что он вовремя завершился. Если бы ещё 5-6 туров, то есть если бы количество участников было бы максимальным, как когда-то – 22, канониры вполне реально составили бы компанию футболистам из столицы Башкортостана. Концовка явно не задалась, хотя почему только концовка?! А проблемы с выплатой заработной платы, о которых периодически информировали СМИ? Но причины, вероятно, всё же глубже. Ещё по ходу сезона, после окончания матчей футболисты «Арсенала» отказывались подходить (по неписаной традиции) к фанатской трибуне и приветствовать своих преданных поклонников. И ведь подобное наблюдалось не только после финального свистка судьи в Туле, но и на гостевых стадионах, куда болельщики приезжали на перекладных не за одну сотню километров… Или ещё пример – отказ целой группы ведущих футболистов отправится на заключительный выездной матч чемпионата.

Далеко не поедем?

Понятно, что путь в Хабаровск не из близких, да и долги имеются… Но ведь в областном центре центральной части России всегда ранее расплачивались (как не знать об этом ветеранам команды).. Микроклимат в коллективе был если не нулевой, то близкий к этой точке. Уже после окончания сезона произошёл ряд предполагаемых перестановок. Так, тренерский штаб покинул воспитанник киевской школы футбола Сергей Подпалый. Пусть и недолгий по времени срок пробыл экс-тренер «Гомеля», «Тюмени», «Носты», латвийского «Вентспилса», белгородского «Салюта» на посту главного в Туле, но в целом обладатель кубка России в бесковском «Динамо» образца 1995 года проработал в структуре «Арсенала» четыре года. Больше было только в Новотроицке – с декабря 2004 по июнь 2009 года, когда после завоевания путёвки в первый дивизион в 2006-м южноуральский клуб с игроками национальных сборных Белоруссии и Литвы добирался до пятой строчки в итоговой турнирной таблице в 2008 году. Но потом акционеры решили заморозить проект. И в 2009-м уже генеральному директору «Носты» Андрею Канчельскису пришлось включать личные связи и спасать ситуацию, в частности, по доставке футболистов на выездные матчи. В сентябре 2009-го в тот же Хабаровск (для примера игрокам «Арсенала») новотройчане добирались почти сутки, с четырьмя пересадками, дозаправками в пути, и прибыли в дальневосточный аэропорт за два часа до стартового свистка судьи. Это не помешало имеющим задолженность футболистам взять верх над армейцами на их стадионе.

«Ушли» Газизова

В миллионной Уфе, увы, не справились с ситуацией. Долги росли, рос уровень безнадёги, и всё же только в последнем туре решилась судьба клуба из десятого по численности жителей города России. По ходу турнира расстались с клубным автобусом… Понятно, что, в отличие от соседнего Татарстана, финансовая составляющая выстроена в спортивном мире Башкирии куда менее устойчиво. Командно-административными методами выправить ситуацию не получилось. Время ушло, а вместе с ним «ушли», по сути, и создателя нынешней «Уфы» – Шамиля Газизова. Теперь он будет выстраивать клубную структуру в далеком Дагестане, с махачкалинским «Динамо», куда его сосватал президент клуба Гаджи Гаджиев.

«Краснодар» продержался дольше «Спартака» и «Зенита»

Старожил турнира «Краснодар-2» хотя и покинул лигу, тем не менее детище Галицкого стоит отметить. В отличие от вторых команд Российской премьер-лиги – столичного «Спартака-2» и питерского «Зенита-2», клуб из сельскохозяйственной житницы страны заметно дольше более именитых и сытых конкурентов продержался в престижном российском футбольном турнире №2. Не имея турнирной мотивации (клубы с приставкой «2» играют без изначального права на повышение в статусе), краснодарцы не были «мальчиками для битья».

«Уфа» и «Краснодар-2» начнут новый сезон в только что созданной «Золотой» группе дивизиона «А». Соревнование новое, весьма интересное, и остается надеяться, что понижение в турнирной составляющей не скажется на мотивации, прежде всего у руководителей команд.

Константин Лицин