В «Торпедо» рассказали, кто из игроков останется на следующий сезон

Президент столичного «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, кто из игроков текущего состава «автозаводцев» точно останется в команде на будущий сезон.

«Остаются Йорди Рейна и Илья Стефанович. Безусловно, мы хотим сохранить Егора Бабурина, Марио Чурич также остается. Хотим сохранить Юрия Журавлёва, замечательно проявил себя Илья Кухарчук», - цитирует Савина «Матч ТВ».

Также президент «Торпедо» добавил, что в клубе останутся заслуженные легенды – это Артём Самсонов, Александр Рязанцев и Игорь Лебеденко. С ними в мае «автозаводцы» подписали новые трудовые соглашения.

Напомним, ранее Савин заявил, что состав «Торпедо» изменится как минимум на 60 процентов. Клуб будет решать задачу возвращения в элитный дивизион.