Ярослав Савин: «В Первой лиге будет другое «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что в его клубе к следующему сезону произойдёт кардинальное обновление состава. По его словам, он изменится на 60 процентов.

«В Первой лиге будет другое «Торпедо», если говорить про состав. Будут новые игроки под чёткую и понятную задачу, которую мы уже объявляли – «Торпедо» – это клуб высшего дивизиона», - рассказал Савин в эфире телеканала «Матч-Премьер».

Напомним, что московскому клубу было суждено вылететь из РПЛ с 16 места в минувшем сезоне, набрав всего 13 очков. Возвращать команду в элиту российского футбола будет прежний тренер - испанец Жозеп Клотет.