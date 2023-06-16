Ещё один игрок официально покинул вылетевшую во Вторую лигу «Уфу». На этот раз это ветеран уфимского клуба, 37-летний защитник Александр Сухов.

Как уточняет клубная пресс-служба, Сухов защищал цвета башкирского клуба с 2013 года – на протяжении десяти последних лет. Всего за «Уфу» он сыграл 214 матчей, забил три гола и сделал 14 голевых передач.

«Благодарим Александра за годы совместной работы, за преданность уфимскому клубу, за яркие победы и высокий профессионализм. Мы не прощаемся, а говорим – до свидания!», - заявили в клубе.

Напомним, ранее «Уфа» объявила о расставании с защитником Иваном Темниковым и полузащитником Кэтэлином Карпом.