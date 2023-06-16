Молдавский и румынский полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп покинул башкирский клуб спустя год после возвращения. Об этом официально сообщает пресс-служба вылетевшей во Вторую лигу команды.

В минувшем сезоне Карп сыграл за уфимцев в 25 официальных встречах в рамках Первой лиги и Кубка России.

Ранее футболист выступал за «Уфу» с 2017 по 2020 годы, после в 2021 году перебрался в «Тамбов», в сезоне-2021/2022 был игроком бухарестского «Динамо».

Напомним, что по итогам минувшего сезона ещё год назад игравшая в РПЛ «Уфа» вылетела во Вторую лигу. Уфимцы заняли в турнирной таблице 16-е место, набрав 32 очка. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы остаться в Первой лиге на следующий год.

«Уфа» объявила об уходе Темникова