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Болельщики хабаровского СКА посоревновались с фанатами других клубов-участников Кубка России

16 Июня 2023 • 10:46 Комментировать

Пока футболисты хабаровского СКА ушли в отпуск, на первый план выходят юношеские коллективы и команды болельщиков. Так, фанаты футбола из Хабаровска приняли участие в турнире болельщиков команд-участниц Кубка России во Всероссийский день футбола. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

Соперниками хабаровчан были болельщики ЦСКА, «Арсенала» из Тулы и «Амкала». Дальневосточные болельщики проиграли первым двум командам и разошлись нулями с третьим соперником, заняв третье место в группе. Лучшей командой турнира стали фанаты ЦСКА, обыгравшие болельщиков «Спартака» в финале.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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