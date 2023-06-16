Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал недопуск владикавказской «Алании», занявшей итоговое третье место в турнире Первой лиги, до участия в переходных матчах с командой РПЛ.

- «Енисею», значит, разрешено играть в манеже в переходных матчах, а «Аланию» в стыки не пустили. Руководитель Премьер-лиги говорит, что по регламенту команда должна играть в своём регионе… Грозный и Владикавказ разделяет около 100 километров. И регион этот Кавказом называется. Скажите честно, что не хотите видеть «Аланию» в Премьер-лиге. Но сколько болельщиков у «Родины» и сколько их у «Алании»?

На каком основании спортивный принцип убирается, а в дело вступает чиновничий беспредел? Если вы считаете, что нужен один регион, тогда почему «Алания» всю Первую лигу играла в Чечне? Надо было в таком случае сразу ей сказать, что ей надо играть во Второй лиге. Почему вообще разные регламенты в разных дивизионах? Почему не один для всех, как было в Советском Союзе и потом до 2000-какого-то года? Поэтому сейчас и происходят такие казусы, как техническое поражение для «Пари НН» из-за жёлтой карточки Михайлова. Кто-то извинился за это перед Нижним Новгородом? Нет.

Я не понимаю, почему клубы на общем собрании не зададут вопрос президенту РФС, по каким причинам все лиги играют по разным регламентам. А что было бы, если бы «Алания» заняла второе место и вышла в РПЛ по спортивному принципу? Её не пустили бы тогда в Премьер-лигу? Я думаю, в дело вступили бы руководители республики, и вопрос решался бы на высоком уровне. У нас есть министр спорта в стране? Почему он не спросит, почему везде регламенты разные?

Когда мадридский «Реал» ремонтировал свой стадион, там Лига чемпионов игралась вообще на базе клуба с одной трибуной, и все это видели, и ничего страшного. Посмотрите, на каких полях проводился молодёжный чемпионат мира в Аргентине. А вы знаете, что и раздевалки там караул, и всё остальное? Но играли команды нормально, никто никому ничего не рассказывал, не приказывал, не указывал. А у нас чиновники из РПЛ хотят сидеть в вип-ложах, пить, закусывать, умничать и кайфовать. Да ради бога, сидите в своих ложах, смотрите футбол, делайте что хотите, но людям не мешайте. Не вводите санкции в отношении «Алании», которая билась на поле и по спортивному принципу вышла в стыковые матчи.