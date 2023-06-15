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Первая лига

«Шинник» не рассматривает кандидатуру Писарева эксклюзив

15 Июня 2023 • 17:19 Комментировать

Николай Писарев не является кандидатом на должность главного тренера «Шинника». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководители ярославского клуба не ведут переговоры с 54-летним специалистом.

Отметим, что Николай Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. В прошлом году этот специалист возглавлял «Химки», однако в подмосковном клубе Писарев отработал только три недели. За это время команда проиграла все четыре матча с общим счётом 2:12.

Напомним, что «Шинник» по итогам сезона 2022/2023 занял седьмое место в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Николай Писарев
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