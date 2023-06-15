Николай Писарев не является кандидатом на должность главного тренера «Шинника». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководители ярославского клуба не ведут переговоры с 54-летним специалистом.

Отметим, что Николай Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. В прошлом году этот специалист возглавлял «Химки», однако в подмосковном клубе Писарев отработал только три недели. За это время команда проиграла все четыре матча с общим счётом 2:12.

Напомним, что «Шинник» по итогам сезона 2022/2023 занял седьмое место в Первой лиге.