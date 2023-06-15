«Уфа» провалила сезон, вылетев со второго по рангу футбольного дивизиона в третий. Шамиль Газизов взял на себя вину за результат и покинул должность генерального директора уфимского клуба.

В четверг правление «Уфы» приняло решение о назначении на должность генерального директора клуба Александра Егорова. Об этом в телеграм-канале сообщил Руслан Хабибов – министр спорта Республики Башкортостан.

Хабибов отметил, что в ближайшие дни появится информация о кандидатах на должность главного тренера команды.

Александр Егоров – бывший судья и бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.