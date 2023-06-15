Воспитанницы школы «СКА-Хабаровска» впервые сыграли на турнире

Воспитанницы футбольной школы «СКА-Хабаровска» поучаствовали в своём первом турнире. Девочки младшей возрастной группы играли в рамках краевого этапа Всероссийских соревнований юных футболисток «Кожаный мяч» и заняли третье место, одержав три победы.

- Большинство наших игроков были младше своих соперниц, при этом мы смогли навязать достойную конкуренцию, - заявил клубному сайту наставник детской команды Константин Ласорыб.

Тренер также отметил «очень позитивные предпосылки» к прогрессу у некоторых юных футболисток.

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