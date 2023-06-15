«СКА-Хабаровск» попрощался с полузащитником «Химок»

Хабаровский СКА сообщил о завершении арендного соглашения с Данилом Яновым. 23-летний атакующий полузащитник играл на Дальнем Востоке с 21 февраля текущего года и в пяти матчах выходил на поле, в основном оставаясь в запасе. Всего хавбек провел на поле 103 минуты. Также в его активе пять полных матчей за вторую команду хабаровчан во Второй лиге.

У Янова контракт с «Химками» еще на год. Воспитанник ДЮСШ «Строгино» успел также поиграть за ЦСКА-2, «Ригу», «Пафос», «Долгопрудный», «Форте» Таганрог и тульский «Арсенал».

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