Бавин подписал полноценный контракт с хабаровским СКА

Хабаровский СКА продолжает комплектовать команду на новый сезон. В четверг пресс-служба дальневосточного клуба сообщила о подписании контракта с полузащитником Юрием Бавиным. Соглашение со свободным агентом рассчитано на один год.

29-летний хавбек играл в составе «армейцев» с августа прошлого года на правах аренды, проведя 28 матчей за первую команду.

Бавин - воспитанник ЦСКА, помимо второй команды московских «армейцев» играл в «Лейрии», «Зените-2», «Урале», «Тамбове» и «Роторе».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».