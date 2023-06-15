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Первая лига

Бавин подписал полноценный контракт с хабаровским СКА

15 Июня 2023 • 09:01 Комментировать

Хабаровский СКА продолжает комплектовать команду на новый сезон. В четверг пресс-служба дальневосточного клуба сообщила о подписании контракта с полузащитником Юрием Бавиным. Соглашение со свободным агентом рассчитано на один год.

29-летний хавбек играл в составе «армейцев» с августа прошлого года на правах аренды, проведя 28 матчей за первую команду.

Бавин - воспитанник ЦСКА, помимо второй команды московских «армейцев» играл в «Лейрии», «Зените-2», «Урале», «Тамбове» и «Роторе».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Бавин СКА-Хабаровск
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