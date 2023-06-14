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Первая лига

«Акрон» усилился защитником сборной Северной Македонии официально

14 Июня 2023 • 21:58 Комментировать

Тольяттинский «Акрон» официально объявил о приходе в клуб легионера. Это северомакедонский защитник Боян Димоски, он перебрался на Поволжье из клуба «Академия Пандев».

Прямо сейчас Димоски активно готовится помогать своей сборной к грядущим матчам отбора на Евро-2024. 16 июня балканцы сыграют против сборной Украины, а 19 июня – против сборной Англии.

Пока на счету 21-летнего игрока всего лишь два матча за свою национальную сборную.

Минувший сезон «Акрон» завершил, напомним, на девятом месте в турнирной таблице в Первой лиге, набрав 46 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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