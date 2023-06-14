Роберт Чибеж, агент защитника московской «Родины» Мити Крижана, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал будущее своего клиента.

«В первую очередь, мы сейчас думаем про его здоровье. Митя сосредоточен на том, чтобы скорее оправиться от травмы и начать подготовку к новому сезону в составе своей команды», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что к 26-летнему словенцу есть интерес от нескольких клубов из Российской премьер-лиги.

По итогам минувшего сезона «Родина» стала пятой в Первой лиге, однако приняла участие в стыковых матчах вместо «Алании». По итогам двух встреч москвичи не смогли пройти «Пари НН» и остались во втором по силе дивизионе.