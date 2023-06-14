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Первая лига

Агент Крижана отреагировал на информацию об интересе клубов РПЛ к игроку «Родины» эксклюзив

14 Июня 2023 • 17:18 Комментировать

Роберт Чибеж, агент защитника московской «Родины» Мити Крижана, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»  прокомментировал будущее своего клиента.

«В первую очередь, мы сейчас думаем про его здоровье. Митя сосредоточен на том, чтобы скорее оправиться от травмы и начать подготовку к новому сезону в составе своей команды», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что к 26-летнему словенцу есть интерес от нескольких клубов из Российской премьер-лиги.

По итогам минувшего сезона «Родина» стала пятой в Первой лиге, однако приняла участие в стыковых матчах вместо «Алании». По итогам двух встреч москвичи не смогли пройти «Пари НН» и остались во втором по силе дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Роберт Чибеж Митя Крижан
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