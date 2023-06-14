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«СКА-Хабаровск-2011» сыграет в Суперфинале «Локобола»

14 Июня 2023 • 14:22 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

«СКА-Хабаровск-2011» примет участие в Суперфинале «Локобола». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Хабаровчане стали лучшей командой межрегионального этапа, превзойдя коллективы с Камчатки, Приморья, Якутии, Магадана и Сахалина. В пяти матчах на групповой стадии турнира «СКА-Хабаровск-2011» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Общая разница мячей — 15:0.

Вратарь Никита Хлевной и защитник Дмитрий Клейменов, представляющие команду из Хабаровска, были признаны лучшими игроками турнира на своих позициях.

Суперфинал «Локобола» пройдёт в период с 3 по 6 августа в Москве.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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СКА-Хабаровск
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