Тренер «Арсенала» Сторожук: «Пока никаких разговоров о будущем нет, впервые столкнулись с такой ситуацией»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о будущем тульского клуба.

Напомним, Сторожук возглавил «Арсенал» минувшей зимой. Действующий контракт 41-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее стало известно о том, что «Арсенал» имеет четырёхмесячную задолженность по зарплатам.

«Пока никаких разговоров о будущем нет. Впервые столкнулись с такой ситуацией. У 95 процентов футболистов истекли контракты. На данный момент принять участие в сборах могли бы лишь пять игроков», — приводит слова Сторожука «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Арсенал» занял лишь 13-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 34 матчах. Отметим, что ещё в прошлом году туляки выступали в РПЛ.