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Первая лига

Тренер «Арсенала» Сторожук: «Пока никаких разговоров о будущем нет, впервые столкнулись с такой ситуацией»

14 Июня 2023 • 11:45 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук высказался о будущем тульского клуба.

Напомним, Сторожук возглавил «Арсенал» минувшей зимой. Действующий контракт 41-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее стало известно о том, что «Арсенал» имеет четырёхмесячную задолженность по зарплатам.  

«Пока никаких разговоров о будущем нет. Впервые столкнулись с такой ситуацией. У 95 процентов футболистов истекли контракты. На данный момент принять участие в сборах могли бы лишь пять игроков», — приводит слова Сторожука «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «Арсенал» занял лишь 13-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 34 матчах. Отметим, что ещё в прошлом году туляки выступали в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Александр Сторожук
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