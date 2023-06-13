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Первая лига

В тульском «Арсенале» не знают, останется ли Сторожук у руля клуба дальше

13 Июня 2023 • 21:44 Комментировать

Гурам Аджоев, занимающий пост президента тульского «Арсенала», не смог однозначно высказаться о будущем нынешнего наставника «оружейников» Александра Сторожука. Этот специалист, напомним, перебрался в Тулу минувшей зимой, ранее он работал с «Краснодаром» в РПЛ.

«Пока все в отпусках, никто ничего не знает. Через две недели все скажу», - рассказал Аджоев корреспонденту «РБ Спорт».

Напомним, что приход Сторожука в «Арсенал» не обернулся успехом – команда не смогла вернуться в РПЛ, заняв по итогам сезона в Первой лиге всего лишь 13 место и набрав 41 очко. Ещё в позапрошлом сезоне тульский клуб был участником Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев Александр Сторожук
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