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Олег Иванов: «Слуцкий принял решение, его нужно уважать»

13 Июня 2023 • 19:47 Комментировать

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов поделился своим мнением об отставке Леонида Слуцкого, который решил расстаться с двукратным победителем чемпионата России, проедшим минувший сезон во второй лиге. Иванов призвал отнестись с уважением к решению Слуцкого, также он считает, что команда провела достаточно неплохой сезон.

- Не сказал бы, что она (серия заключительных матчей сезона - прим.ред.) была неудачная, мы оставались в верхней части турнирной таблицы. Леонид Викторович принял такое решение, мы должны его уважать, - заявил футболист «Рубина»в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Олег Иванов
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