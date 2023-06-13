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Защитник «Родины» Крижан перенёс операцию после перелома руки

13 Июня 2023 • 19:24 Комментировать

Со словенским игроком московской «Родины» Митей Крижаном в минувшую субботу произошёл неприятный случай. Во время ответного стыкового матча против «Пари НН» (2:0) центрдеф сломал руку и был не в состоянии продолжить матч.

«Операция успешна, чему я очень рад. Местные доктора проводили осмотр, сказали, что все идет хорошо и можно выписываться завтра из больницы», - рассказал «Матч ТВ» гендиректор «Родины» Константин Архипов.

Вчера вечером Архипов заявил, что легионер пропустит порядка двух-трёх месяцев из-за травмы. А значит, его возвращения на футбольное поле можно ожидать как минимум к середине августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Митя Крижан Константин Архипов
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