​Радимов: Не буду тренировать «Волгарь»

На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что Владислав Радимов близок к назначению главным тренером «Волгаря», выступающего в Первой лиге. Сообщалось, что «Зениту» «нужна подконтрольная команда» во втором по рангу дивизионе, и «Газпром» хотел бы видеть у её руля своего человека.

Впрочем, Радимов тренировать «Волгарь» не будет. Об этом заявил он сам.

«Вопрос с Астраханью закрыт окончательно и бесповоротно. Сейчас мне периодически поступают предложения о тренерской работе, но до конкретных переговоров дело пока не дошло», - сказал Радимов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что «Волгарь» завершил сезон Первой лиги на 12-й позиции.