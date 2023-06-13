В «Родине» рассказали, сколько пропустит сломавший руку Крижан

Защитник столичной «Родины» Митя Крижан пропустит два-три месяца из-за перелома руки. Об этом сообщил гендиректор клуба Константин Архипов.

«Предварительно, выбыл на два-три месяца», - рассказал Архипов «Матч ТВ», добавив, что вчера футболист был в больнице.

Напомним, что Крижан был госпитализирован после ответного стыкового матча «Родины» против «Пари НН». Москвичи одержали уверенную победу (2:0), однако этого не хватило для того, чтобы обойти нижегородцев по сумме двух матчей. Противостояние в паре завершилось со счётом 3:2 в пользу клуба РПЛ.