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Первая лига

В «Родине» рассказали, сколько пропустит сломавший руку Крижан

13 Июня 2023 • 00:11 Комментировать

Защитник столичной «Родины» Митя Крижан пропустит два-три месяца из-за перелома руки. Об этом сообщил гендиректор клуба Константин Архипов.

«Предварительно, выбыл на два-три месяца», - рассказал Архипов «Матч ТВ», добавив, что вчера футболист был в больнице.

Напомним, что Крижан был госпитализирован после ответного стыкового матча «Родины» против «Пари НН». Москвичи одержали уверенную победу (2:0), однако этого не хватило для того, чтобы обойти нижегородцев по сумме двух матчей. Противостояние в паре завершилось со счётом 3:2 в пользу клуба РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Родина Москва Митя Крижан Константин Архипов
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