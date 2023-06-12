​Газизов высказался о возможной работе в махачкалинском «Динамо»

Шамиль Газизов ушёл в отставку с должности генерального директора «Уфы» после вылета команды в третий по рангу дивизион России по итогам сезона 2022/2023. Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев на днях заявил о том, что клуб заинтересован в приглашении Газизова. Сам функционер дал комментарий на этот счёт.

«Я бы не хотел сейчас обсуждать новость про «Динамо». Все ответы дам позже», - высказался Газизов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что «Динамо» из Махачкалы в настоящий момент выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу дивизионе России.