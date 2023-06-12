Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

​Газизов высказался о возможной работе в махачкалинском «Динамо»

12 Июня 2023 • 13:42 Комментировать

Шамиль Газизов ушёл в отставку с должности генерального директора «Уфы» после вылета команды в третий по рангу дивизион России по итогам сезона 2022/2023. Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев на днях заявил о том, что клуб заинтересован в приглашении Газизова. Сам функционер дал комментарий на этот счёт.

«Я бы не хотел сейчас обсуждать новость про «Динамо». Все ответы дам позже», - высказался Газизов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что «Динамо» из Махачкалы в настоящий момент выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу дивизионе России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
13:42 · Россия. Первая лига
​Газизов высказался о возможной работе в махачкалинском «Динамо»
11:15 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилятся игроком «Локомотива»
11:08 · Россия. Первая лига
Александр Корнилов — новый врач «СКА-Хабаровска»
11 Июня
12:33 · Россия. Первая лига
Кирилл Никитин стал игроком «СКА-Хабаровск» официально
12:25 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» опубликовал расписание летнего тренировочного сбора
10 Июня
21:50 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, почему «Енисей» и «Родина» не смогли пробиться в РПЛ
20:57 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал причины неудач «Родины» в стыковых матчах
19:16 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Родины» Калмыков рассказал о целях на следующий сезон
18:03 · Россия. Первая лига
Ледяхов: Уровень Первой лиги — третий дивизион Испании
17:53 · Россия. Первая лига
Ледяхов: «Алания» дала бы бой командам Премьер-лиги»
11:22 · Россия. Первая лига
Стипиди – о «Черноморце» в Первой лиге: «Все говорят про Зырянова, но забывают про Саркисова» эксклюзив
07:21 · Россия. Первая лига
«Торпедо» объявило об уходе двух игроков официально
09 Июня
22:37 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» продлило контракт с Ениным официально
15:55 · Россия. Первая лига
Состояние спортивных объектов Московской области проверили 100 000 раз
14:52 · Россия. Первая лига
​«Зениту» нужна подконтрольная команда»: Радимов близок к назначению в клуб Первой лиги 1
Все новости
Рекомендуем