Александр Корнилов — новый врач «СКА-Хабаровска»

Александр Корнилов стал новым врачом «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне Корнилов возглавлял медицинский штаб «Сочи», когда командой руководил знаменитый тренер Курбан Бердыев. Кроме того, ранее Корнилов стажировался в таких известных клубах, как ЦСКА и лондонский «Челси».

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 34 проведённых встречах.

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