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Первая лига

Александр Корнилов — новый врач «СКА-Хабаровска»

12 Июня 2023 • 11:08 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

Александр Корнилов стал новым врачом «СКА-Хабаровска». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне Корнилов возглавлял медицинский штаб «Сочи», когда командой руководил знаменитый тренер Курбан Бердыев. Кроме того, ранее Корнилов стажировался в таких известных клубах, как ЦСКА и лондонский «Челси».

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 34 проведённых встречах.  

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Александр Корнилов
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