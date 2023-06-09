Состояние спортивных объектов Московской области проверили 100 000 раз

Спортивные объекты Московской области находятся под постоянным контролем администрации горокруга. В этом году проведено более 100 000 проверок состояния спортплощадок, где отслеживается состояние освещения, ограждений, покрытия, инвентаря, а также качество уборки, содержание раздевалок, сообщают «Вести Подмосковья».

В Московской области контролируется состояние примерно 12 400 объектов открытого и закрытого типа. Отмечается, что программа стартовала два года назад, и спортивные сооружения проверяются наряду с другими значимыми социальными объектами.