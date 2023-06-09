«Химкам» предстоит пережить кадровую революцию

В завершившемся сезоне Премьер-лиги «Химки» заняли предпоследнее место, несмотря на резвый старт. Подмосковный клуб после отставки Сергея Юрана постоянно менял тренеров и в итоге оказался в Первой лиге. Обычно вылетающие из РПЛ команды радикально меняют состав, и коллектив Андрея Талалаева не стал исключением, сообщают «Вести Подмосковья».

На правах свободного агента уходит лидер средней линии Резиуан Мирзов. Также завершились контракты с Виталием Гудиевым, Жаниу Бикелом, Романом Мором Гбане, Марио Гильерме и Кристианом Тассано. Не исключается продажа форварда Александра Руденко.

«Химки» постараются сохранить в команде Антона Митрюшкина, Артура Чёрного, Брайна Идову и Бутту Магомедова.