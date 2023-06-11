Пресс-служба «СКА-Хабаровск» объявила о подписании нового футболиста команды. Им стал вингер Кирилл Никитин.

Сообщается, что контракт с 20-летним нападающим рассчитан на следующие четыре сезона, присоединившись к коллективу Первой лиги на правах свободного агента. Игрок юношеских сборных России до 17 и 18 лет с 2021 года находился в структуре братиславского «Слована», проведя за дубль словацкого клуба 25 матчей в прошлой кампании и отдав три результативные передачи. Ранее в России Никитин выступал за «Кубань-Холдинг», в составе которого дебютировал в 17 лет.

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