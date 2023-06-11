«СКА-Хабаровск» опубликовал расписание летнего тренировочного сбора

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» опубликовала расписание летнего тренировочного сбора команды Первой лиги.

После небольшого отпуска коллектив соберётся 15 июня в Москве, где пройдет углубленное медицинское обследование, а уже через два дня начнется подготовка к следующей кампании. Сообщается, что тренироваться футболисты «СКА-Хабаровска» будут на столичном стадионе «Октябрь», а также, в рамках сбора, подопечные Романа Шаронова проведут четыре встречи, соперники по которым будут названы позже.

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