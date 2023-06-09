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Первая лига

​«Зениту» нужна подконтрольная команда»: Радимов близок к назначению в клуб Первой лиги

09 Июня 2023 • 14:52 Комментировать

Владислав Радимов в ближайшее время может стать главным тренером «Волгаря». Клуб хочет сохранить увеличенное финансирование от «Газпрома», и в Санкт-Петербурге настаивают на том, чтобы в клуб пришёл их тренер. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа»,

По данным источника, в пятницу директор «Волгаря» Андрей Никитин встретится с Владиславом Радимовым. С высокой долей вероятности стороны ударят по рукам.

Журналист Иван Карпов отмечает, что «Зениту» нужен свой фарм-клуб.

«Зениту» нужна подконтрольная команда, где можно было бы развивать своих тренеров и игроков («Оренбург» и «Нижний» слишком независимы для того). «Волгарь» - идеальный кандидат», - пишет инсайдер.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Газпром Волгарь Владислав Радимов
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