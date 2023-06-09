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Первая лига

«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Алиевым официально

09 Июня 2023 • 13:44 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

«СКА-Хабаровск» продлил контракт с нападающим Саидом Алиевым. Об этом дальневосточный клуб сообщил на своём официальном сайте.

Отмечается, что новое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано на год с возможностью продления ещё на сезон.

«Ждём яркой и результативной игры в новом сезоне, Саид!» — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте клуба.

Напомним, Алиев перешёл в «СКА-Хабаровск» прошлым летом из «Чайки». В составе хабаровчан нападающий успел провести 24 матча, забить семь голов и отдать одну результативную передачу.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Саид Алиев
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