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Первая лига

Назван клуб, который готов пригласить Газизова

09 Июня 2023 • 13:28 Комментировать

Гаджи Гаджиев, который сейчас занимает пост президента махачкалинского «Динамо», рассказал о намерении пригласить в клуб бывшего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», - цитирует Гаджиева издание «Чемпионат».

Напомним, что Газизов покинул «Уфу» после вылета команды во второй дивизион.

«Динамо» (Махачкала) финишировало на восьмом месте в прошлом сезоне Первой лиги. Команда набрала 46 баллов после 34 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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