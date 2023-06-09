Назван клуб, который готов пригласить Газизова

Гаджи Гаджиев, который сейчас занимает пост президента махачкалинского «Динамо», рассказал о намерении пригласить в клуб бывшего генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Если он захочет, то может войти в аппарат «Динамо». Это квалифицированный специалист, который хорошо зарекомендовал себя. Мы заинтересованы в его приглашении», - цитирует Гаджиева издание «Чемпионат».

Напомним, что Газизов покинул «Уфу» после вылета команды во второй дивизион.

«Динамо» (Махачкала) финишировало на восьмом месте в прошлом сезоне Первой лиги. Команда набрала 46 баллов после 34 поединков.