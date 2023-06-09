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Первая лига

Кротов отреагировал на падение «Уфы»

09 Июня 2023 • 07:14 Комментировать

Форвард «Пари НН» Вячеслав Кротов, ранее поигравший за «Уфу», поделился мнением о судьбе своего бывшего клуба. Уфимцы вылетели из Первой лиги, а гендиректор Шамиль Газизов покинул команду.

«Это всё неприятно. Грустно за всё, что было. За два года команда оказалась во Второй лиге. Грустно, что Шамиль Камилыч ушёл. Очень жаль, что всё так получилось», - цитирует Вячеслава издание «РБ Спорт».

Напомним, что в сезоне-2021/2022 «Уфа» выступала в Российской премьер-лиге. Команда финишировала в зоне стыковых матчей и проиграла «Оренбургу» в споре за право выступать в элите. В следующем сезоне уфимцы не смогли закрепиться в Первой лиге и продолжили свое падение.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Вячеслав Кротов Шамиль Газизов
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