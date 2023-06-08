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Первая лига

Маслов отреагировал на информацию о своём участии в конкурсе на пост гендиректора «Шинника» эксклюзив

08 Июня 2023 • 17:12 Комментировать

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он претендует на пост генерального директора «Шинника».

- Написали, что вы можете возобновить работу в одном из клубов Первой лиги. Это действительно так?

- Я вам не скажу.

Напомним, ранее Маслов работал в «Нижнем Новгороде», «Амкаре», «Крыльях Советов» и «Торпедо».

«Шинник» завершил сезон на седьмом месте в Первой лиге. До мая команду возглавлял Вадим Евсеев. В мае специалист возглавил «Факел», а пост наставника «чёрно-синих» занял Дмитрий Воецкий. В последнем матче сезона команда на своём поле обыграла хабаровский СКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Денис Маслов
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