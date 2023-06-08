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Первая лига

Маслов претендует на пост генерального директора «Шинника» эксклюзив

08 Июня 2023 • 17:07 Комментировать

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов может стать генеральным директором «Шинника». Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к клубу.

Напомним, сейчас генеральным директором клуба является Сергей Кулаков. Под его руководством команда заняла первое место во Второй лиги и заслужила повышение в классе. В минувшем сезоне ярославцы заняли седьмое место в турнирной таблице Первой лиги и претендовали на попадание в зону стыковых матчей.

Стоит отметить, что перед стартом сезоном у команды была задача сохранения прописки во втором по силе дивизионе страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Денис Маслов
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