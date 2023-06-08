Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков отреагировал на информацию о том, что новым генеральным директором ярославского клуба может стать бывший президент «Торпедо» Илья Геркус. Кулаков дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Появилась информация о возможном назначении Ильи Геркуса на пост генерального директора «Шинника». Вы можете её подтвердить?

- Я нахожусь в краткосрочном отпуске, у меня нет информации о кандидатах на пост генерального директора «Шинника». Руководство области объявило конкурс на эту должность, в связи с этим планомерно поступают резюме. Критерии отбора пока не определены. Посыл губернатора был обращён именно к жителям Ярославской области, которые хотят развить футбол в нашем регионе. С Геркусом я не связывался, не обещал с ним пообщаться. Также у меня нет информации о том, что с ним хотел пообщаться кто-то из руководства региона. Меня больше беспокоит другой вопрос - формирование состава команды. Из-за неопределённости с генеральным директором возникает много проблем, в том числе с формированием состава. Чем быстрее завершится эта процедура, тем лучше пойдут дела у «Шинника». Пока не станет понятно, кто займёт пост генерального директора, не может быть сформирован тренерский штаб. У меня есть свои кандидаты на пост главного тренера, у другого руководства предпочтения могут быть другими. Также от этого зависит план подготовки к новому сезону и вопросы комплектования состава.

- Понятны сроки новых назначений?

- Думаю, к понедельнику всё решится.

Добавим, что «Шинник» выступает в Первой лиге. В сезоне 2022/2023 команда заняла седьмое место.

Геркус может стать генеральным директором «Шинника»