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Вратарь Помазан покинул «СКА-Хабаровск»

08 Июня 2023 • 11:13 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба 34-летнего вратаря Евгения Помазана.

«Мы благодарим Евгения за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Помазан перешёл в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года из «Чайки». За дальневосточный клуб голкипер успел провести семь матчей, в которых пропустил семь голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что Помазан также известен по своим выступлениям за ЦСКА, «Балтику», «Кубань» и «Анжи». В составе «армейцев» вратарь успел дважды выиграть чемпионат России.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Помазан СКА-Хабаровск
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