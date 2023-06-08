Вратарь Помазан покинул «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба 34-летнего вратаря Евгения Помазана.

«Мы благодарим Евгения за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Помазан перешёл в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года из «Чайки». За дальневосточный клуб голкипер успел провести семь матчей, в которых пропустил семь голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что Помазан также известен по своим выступлениям за ЦСКА, «Балтику», «Кубань» и «Анжи». В составе «армейцев» вратарь успел дважды выиграть чемпионат России.

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