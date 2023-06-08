Защитник ярославского «Шинника» Николай Покидышев подписал контракт со «СКА-Хабаровском». Об этом сообщает официальный сайт хабаровского клуба.

Сообщается, что контракт 25-летнего футболиста с его новым клубом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В прошедшем сезоне Покидышев провёл за «Шинник» 32 матча, не отметившись в них результативными действиями. Цвета ярославского клуба футболист защищал с лета 2018 года, а до этого он выступал за раменский «Сатурн».

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