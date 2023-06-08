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Первая лига

Защитник «Шинника» Покидышев перешёл в «СКА-Хабаровск» официально

08 Июня 2023 • 09:33 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

Защитник ярославского «Шинника» Николай Покидышев подписал контракт со «СКА-Хабаровском». Об этом сообщает официальный сайт хабаровского клуба.

Сообщается, что контракт 25-летнего футболиста с его новым клубом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

В прошедшем сезоне Покидышев провёл за «Шинник» 32 матча, не отметившись в них результативными действиями. Цвета ярославского клуба футболист защищал с лета 2018 года, а до этого он выступал за раменский «Сатурн».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник СКА-Хабаровск Николай Покидышев
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