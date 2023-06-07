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«Шинник» предложил Малышеву и Казалову работу в тренерском штабе эксклюзив

07 Июня 2023 • 17:17 Комментировать

В тренерский штаб возможного главного тренера «Шинника» Дмитрия Воецкого могут войти бывший игроки ярославского клуба Александр Малышев и Алексей Казалов. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к клубу.

Малышев выступал за ярославский клуб с 2013 по 2017 год. Последним местом работы 43-летнего специалиста был астраханский «Волгарь», который он покинул по истечении прошлого сезона.

Казалов - воспитанник ярославского и рыбинского футбола. Большую часть карьеры он выступал за «Вымпел» (Рыбинск) и «Шинник». Также он много лет работал в рыбинском и ярославском клубах на позиции тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Александр Малышев Дмитрий Воецкий Алексей Казалов
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