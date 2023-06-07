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Первая лига

«СКА-Хабаровск» назначил нового тренера по физической подготовке

07 Июня 2023 • 16:44 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:0
Арсенал Тула
окончен

Руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» назначило нового тренера по физической подготовке.

По информации пресс-службы коллектива Первой лиги, новым специалистом «СКА-Хабаровск» стал Виталий Милютин. 57-летний тренер приступит к своим обязанностям с начала летних сборов. Виталий известен по работе в штабе Леонида Кучука в «Локомотиве», «Кубани», каменской «Стали», «Ростове», львовском «Рухе» и минском «Динамо». Во второй половине сезона 2022/23 Милютин находился в штабе Андрея Сосницкого в «Кубани». Ранее сегодня, 7 июня, руководство «армейцев» объявило о уходе двух тренеров по физподготовке.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «СКА-Хабаровск» занял десятое место в розыгрыше Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Виталий Милютин
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