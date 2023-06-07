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Первая лига

Ислам Имамов – лучший молодой вратарь сезона в Первой лиге

07 Июня 2023 • 14:19 Комментировать

Вратарь «СКА-Хабаровска» Ислам Имамов попал в символическую сборную лучших молодых игроков сезона в Первой лиге по версии ФНЛ Маркет. Об этом хабаровский клуб сообщает на своём официальном сайте.

Таким образом, Имамов стал лучшим молодым вратарём прошедшего розыгрыша Первой лиги. 22-летний Ислам провёл во втором дивизионе России 19 матчей в сезоне-2022/23, в 6 из этих поединков голкипер сохранил свои ворота сухими. «СКА-Хабаровск» в итоге завершил сезон на десятом месте в турнирной таблице.

Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Ислам Имамов
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