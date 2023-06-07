Левицкий покидает «СКА-Хабаровск»

Крайних защитник «СКА-Хабаровск» Денис Левицкий покидает команду Романа Шаронова. Об этом «армейцы» официально объявили на своём сайте. Отмечается, что у футболиста закончился контракт, поэтому он будет доступен на рынке на правах свободного агента.

26-летний Левицкий присоединился к «СКА-Хабаровску» зимой 2022 года и отыграл за команду Романа Шаронова полтора сезона. Белорус за всё время записал на свой актив два гола и три результативные передачи в составе хабаровского клуба.

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