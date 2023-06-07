«СКА-Хабаровск» объявил об уходе двух тренеров по физподготовке

«СКА-Хабаровск» официально объявил об уходе двух тренеров по физподготовке. Речь идёт об Олеге Саматова и Ильшате Хабирове, которые больше не будут трудиться в хабаровском клубе.

Саматов и Хабиров проработали в «СКА-Хабаровске» всего один сезон. Оба специалиста присоединились к клубу летом прошлого года. В своём официальном объявлении клуб пожелал Хабирову и Саматову всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Напомним, «СКА-Хабаровск» закончил сезон, финишировав на десятом месте в Первой лиге.

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