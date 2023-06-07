Главным кандидатом на пост главного тренера «Шинника» является Дмитрий Воецкий. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отметим, что сейчас Воецкий является исполняющим обязанности главного тренера ярославского клуба.

Воецкий занял свой пост после того, как место главного тренера освободилось после ухода из клуба Вадима Евсеева. Вадим Валентинович получил назначение на аналогичную должность в воронежском «Факеле», который борется за право сохранения прописки в РПЛ.

Сегодня воронежцы сыграют первый матч за право сохранения прописки. Их соперником станет красноярский «Енисей». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult, которая начнется в 15:00 по мск.