Талалаев: «Абсолютно точно могу сказать - я остаюсь в «Химках»

Рулевой подмосковных «Химок» Андрей Талалаев заявил, что останется в клубе на следующий сезон.

«Абсолютно точно могу сказать - я остаюсь в «Химках». Я подписал контракт на пять лет, никаких вопросов быть не может. Наша главная задача на следующий сезон - вернуться в РПЛ», - рассказал специалист в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Химки» финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 18 баллов. Вместе с подмосковным коллективом в Первую лигу вылетело столичное «Торпедо». Прямые путевки в РПЛ получили «Рубин» и «Балтика».