Фанаты футбольного клуба «Шинник» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В письме фанаты «чёрно-синих» отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили главе области оставить на своём посту генерального директора Сергея Кулакова.

Отметим, что обращение во многом связано с тем, что недавно Михаил Евраев сообщил о выборах генерального директора ярославского клуба. Напомним, что завершившейся сезон ярославцы завершили на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.