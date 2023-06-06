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Первая лига

Болельщики «Шинника» обратились к губернатору Ярославской области эксклюзив

06 Июня 2023 • 18:21 Комментировать

Фанаты футбольного клуба «Шинник» обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В письме фанаты «чёрно-синих» отметили позитивную динамику в развитии клуба и предложили главе области оставить на своём посту генерального директора Сергея Кулакова.

Отметим, что обращение во многом связано с тем, что недавно Михаил Евраев сообщил о выборах генерального директора ярославского клуба. Напомним, что завершившейся сезон ярославцы завершили на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Михаил Евраев
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