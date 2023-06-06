Защитник Илья Самошников покинул расположение казанского «Рубина». Об этом клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Футбольный клуб «Рубин» благодарит Илью за огромный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба казанцев.

25-летний игрок выступал за «Рубин» с 2020 года. За это время он принял участие в 87 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором пяти результативных передач.

По итогам минувшего сезона «Рубин» занял первую строчку в турнирной таблице Первой лиги. В сезоне-2023/24 казанский клуб выступит в РПЛ.