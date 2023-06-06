Солтмурад Бакаев: У меня был ужасный сезон, претензии есть только к себе

Нападающий «Рубина» Солтмурад Бакаев подвёл итоги минувшего сезона.

«Как оценю сезон для себя лично? Как ужасный. Мало играл, мало приносил пользы. Бывают такие периоды. Надо не опускать голову, а еще больше работать. Претензии есть только к себе, ни к кому больше», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 23-летний вингер принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Трудовой договор футболиста с казанским клубом рассчитан до конца 2024 года.

По итогам завершившегося сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и вместе с «Балтикой» в новом сезоне выступит в РПЛ.