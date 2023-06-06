Газизов рассказал, чем будет заниматься после ухода из «Уфы»

Шамиль Газизов покинул должность генерального директора «Уфы» после вылета команды из Первой лиги в третий по рангу футбольный дивизион России. Функционер ответил на вопрос, чем он будет заниматься после отставки.

«У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», - сказал Газизов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Шамиль Газизов известен по работе не только в «Уфе», но и в «Спартаке». Правда, в московском клубе функционер на должности генерального директора отработал только пять месяцев. Дело было в 2020 году.