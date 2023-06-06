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Первая лига

Тренер «Акрона» Калешин назвал самого недооценённого футболиста мира

06 Июня 2023 • 12:26 Комментировать

Наставник «Акрона» Евгений Калешин высказался о полузащитнике сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне. Специалист назвал его самым недооцененным игроком мира.

«Про де Брёйне я скажу, что это самый недооцененный футболист в мире! Это такая умница, такой игрочище! Мне кажется, что если бы Лобановский был бы сейчас жив, то назвал бы его эталоном игрока», - приводит слова Калешина издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги де Брёйне провел 32 матча, отметившись семью забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Бельгиец помог «Сити» стать чемпионом Англии и победителем Кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Евгений Калешин Кевин де Брёйне Акрон
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