Тренер «Акрона» Калешин назвал самого недооценённого футболиста мира

Наставник «Акрона» Евгений Калешин высказался о полузащитнике сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевине де Брёйне. Специалист назвал его самым недооцененным игроком мира.

«Про де Брёйне я скажу, что это самый недооцененный футболист в мире! Это такая умница, такой игрочище! Мне кажется, что если бы Лобановский был бы сейчас жив, то назвал бы его эталоном игрока», - приводит слова Калешина издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги де Брёйне провел 32 матча, отметившись семью забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Бельгиец помог «Сити» стать чемпионом Англии и победителем Кубка.