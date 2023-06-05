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Первая лига

Газизов высказался после заявления «Уфы» об отставке

05 Июня 2023 • 17:08 Комментировать (1)

В понедельник «Уфа» сообщила о том, что Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора. В заявлении отмечалось, что функционер взял на себя вину за провал команды в виде вылета из Первой лиги.

Газизов дал комментарий после заявления от «Уфы».

«Завтра в 12 часов специально проведу пресс-подход и отвечу на все вопросы. Сейчас не хотел бы давать комментарии», - сказал Газизов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Следующий сезон «Уфа» проведёт во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. При этом ещё в прошлом сезоне «горожане» выступали в Премьер-лиге, где не смогли удержаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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Комментарии (1)
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wertygaz
05 Июня 2023 в 17:30
Добил клуб и сбежал, больше оттуда денег не вытащить... А республике плевать на клуб совсем...
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