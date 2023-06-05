Газизов высказался после заявления «Уфы» об отставке

В понедельник «Уфа» сообщила о том, что Шамиль Газизов подал в отставку с поста генерального директора. В заявлении отмечалось, что функционер взял на себя вину за провал команды в виде вылета из Первой лиги.

Газизов дал комментарий после заявления от «Уфы».

«Завтра в 12 часов специально проведу пресс-подход и отвечу на все вопросы. Сейчас не хотел бы давать комментарии», - сказал Газизов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Следующий сезон «Уфа» проведёт во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России. При этом ещё в прошлом сезоне «горожане» выступали в Премьер-лиге, где не смогли удержаться.